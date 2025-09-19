Messina, lavori sulla Panoramica e limitazione alla viabilità in centro per corteo ProPal | INFO

Disposti i lavori di realizzazione della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, di attraversamento pedonale nella Strada Panoramica dello Stretto, in prossimità dell’intersezione con viale dei Tigli, e il ripristino di tutta la segnaletica stradale orizzontale (corsie specializzate, fasce di arresto, strisce di margine di carreggiata e di mezzeria, attraversamento pedonale, ecc…) nella Strada Panoramica dello Stretto, nel tratto compreso tra i viali Annunziata e dei Tigli.

Interdetto domani il transito veicolare lungo il percorso di un corteo

Domani, sabato 20 settembre, a partire dalle ore 17.30, interdetto il transito veicolare, in modalità dinamica, lungo il percorso di un corteo “Coordinamento Messina con la Palestina”. L’impegno si svilupperà nelle seguenti strade: concentramento e partenza da corso Cavour in corrispondenza di Piazza Duomo (la temporanea interdizione del transito veicolare dovrà avvenire in corso Cavour, in corrispondenza di piazza Antonello (lato sud), lasciando libera l’area di intersezione con le vie Sant’Agostino e Consolato del Mare, proseguimento in corso Cavour, vie Cannizzaro e Garibaldi (carreggiata est), con arrivo a piazza Unione Europea alle ore 20.30 circa. L’interdizione del transito veicolare è limitata al passaggio dello stesso corteo.