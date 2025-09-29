Messina, lavori sul raddoppio ferroviario Giampilieri–Fiumefreddo: cambio alla viabilità a Mongiuffi Melia | INFO

A partire dal 1° ottobre 2025 e fino al 30 marzo 2026, nel tratto compreso tra il km 0+700 e il km 0+890 del la S.P. 11 di Mongiuffi Melia, in provincia di Messina, verrà introdotto il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione dell’imbocco della galleria Letojanni, lato Messina, nell’ambito del raddoppio ferroviario della linea Giampilieri–Fiumefreddo.

La richiesta è stata avanzata dal Consorzio Messina Catania – lotto Nord, incaricato dell’intervento. L’ordinanza, indispensabile per garantire la sicurezza pubblica e privata durante le operazioni di cantiere, prevede che il transito sia sempre assicurato ai mezzi di emergenza e di soccorso, così da non compromettere la tempestività degli interventi in caso di necessità.

Il provvedimento si inserisce in un quadro di lavori di grande rilevanza per il territorio, poiché il raddoppio ferroviario rappresenta un’infrastruttura strategica per migliorare la mobilità e ridurre i tempi di percorrenza lungo la dorsale ionica. Sull’argomento è intervenuto il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, che ha dichiarato:

“L’intervento sulla S.P. 11 di Mongiuffi è una scelta necessaria per consentire la prosecuzione dei lavori legati al raddoppio ferroviario, un’opera strategica per il futuro della mobilità del nostro territorio. Siamo consapevoli dei disagi che la regolamentazione temporanea del traffico potrà comportare, ma riteniamo fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini e al tempo stesso assicurare che i cantieri possano procedere senza interruzioni. È un passaggio importante che guarda allo sviluppo e alla crescita della nostra area metropolitana”.

Con questa decisione, la Città Metropolitana conferma la volontà di accompagnare lo sviluppo delle grandi opere con misure di tutela per la comunità, bilanciando le esigenze del cantiere con quelle della viabilità locale.