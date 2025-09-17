Messina, lavori nella galleria Gonzaga: possibile riduzione idrica | DATA e ZONE

Attraverso una nota scritta su suoi account ufficiali, l’AMAM ha informato i cittadini di Messina di possibili disservizi alla condotta idrica per la giornata di domani a causa di alcuni lavori della galleria Gonzaga: “L’AMAM informa la cittadinanza che nella giornata di domani sarà effettuato un intervento di manutenzione all’interno della galleria Gonzaga. L’intervento prevede la manutenzione e la sostituzione di alcuni sistemi dell’impianto e avrà una durata complessiva di circa 4 ore, a partire dalle ore 10:00” si legge.

Durante l’esecuzione dei lavori potrebbero verificarsi disservizi idrici nelle seguenti zone:

Catarratti

Salita via Noviziato

Montepiselli

Bisconte

“Per limitare i disagi, sarà attivo un servizio sostitutivo con autobotti.

Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti:

090 3687711 / Numero Verde: 800 085584 ” conclude la nota.