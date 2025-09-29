Messina: lavori di manutenzione della condotta fognaria in alcuni tratti della città | INFO

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione dei lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria insistente in via Consolare Pompea, nel tratto compreso tra i numeri civici 1169 e 1317, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto dalle ore 8 di oggi, lunedì 29 settembre, sino alle 17 di domani, martedì 30 settembre, nel tratto suesposto, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta.

Lavori di efficientamento al fine del riuso delle acque meteoriche provenienti dalla raccolta lungo il viale della Libertà: i provvedimenti viabili in un tratto di via Pola

Nell’ambito del programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, al fine di consentire l’avvio dei lavori di efficientamento per il riuso delle acque meteoriche provenienti dai sistemi esistenti di raccolta e convogliamento lungo il viale della Libertà, sono previsti provvedimenti viabili in via Pola, nel tratto compreso tra viale della Libertà e via Istria.

Pertanto, da oggi, lunedì 29 settembre, sino al 14/11/2025, saranno istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare in via Pola, nel tratto compreso tra viale della Libertà e via Istria, garantendo, a decorrere dal 7/10/2025 il transito veicolare in corrispondenza dell’area di intersezione con via Cuppari, garantendo, altresì, in sicurezza, la fruibilità di tutti gli accessi carrabili ivi insistenti, il regolare transito pedonale negli adiacenti marciapiedi e la fruibilità di tutti gli accessi pedonali laterali ivi insistenti;

A decorrere dal 7/10/2025, la direzione obbligatoria diritto in via Cuppari, direzione di marcia monte-mare, in corrispondenza dell’intersezione con via Pola; oggi, lunedì 29, e domani, martedì 30 settembre, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato ovest della carreggiata ovest di viale della Libertà, nel tratto compreso tra via Fulci e il numero civico 141.