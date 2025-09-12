Messina, lavori AMAM: possibili disservizi idrici in città | INFO

Tramite i social, AMAM S.p.A ha fatto sapere che il 16 e il 17 settembre effettuerà lavori già programmati per la manutenzione della rete idrica a Messina. Potrebbero dunque segnalarsi interruzioni dell’acqua, come divulgato dalla loro nota: “AMAM S.p.A. informa che nella giornata di martedì 16 settembre 2025, dalle ore 11:00 alle ore 18:00, verranno effettuati lavori programmati di manutenzione sulla rete idrica nelle zone Piano Bagni e Messina 2. Per consentire il regolare svolgimento dell’intervento e mantenere adeguati livelli nei serbatoi, sarà anticipata la chiusura della distribuzione idrica nelle aree“:

Centro–Nord Riviera

Nella giornata di mercoledì 17 settembre 2025 potrebbero inoltre registrarsi temporanei disservizi, in particolare nelle seguenti zone:

Via Palermo / Via Castronovo

Annunziata

Riviera Nord

Villaggi collinari

Ganzirri – Torre Faro

AMAM assicurerà il servizio sostitutivo di rifornimento tramite autobotti, per far fronte ad eventuali carenze idriche.

Per aggiornamenti e richieste di supporto i cittadini possono consultare il sito ufficiale di AMAM o contattare il numero di assistenza. Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711 – Numero Verde: 800 085584″.