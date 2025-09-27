Messina, La Vardera: “Finocchiaro e Rella pronti per essere un faro di speranza per la città. Peccato che il Pd non ha saputo valorizzarli”

“Non era la prima volta a Messina per noi – dice il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera – Lucia Finocchiaro faceva parte della direzione regionale del Partito democratico, mentre Maurizio Rella era nel coordinamento provinciale di Messina. Due innesti importanti che ci permetteranno di rappresentare una alternativa per la città, siamo pronti per le prossime amministrative a Messina con una nostra lista anche per le elezioni regionali. Controcorrente non può rimanere a guardare: ci candidiamo ad esser una forza politica libera e veramente alternativa sia in città sia in provincia per parlare dei problemi reali di una regione che ha bisogno di una rivoluzione”.

“Ho rassegnato le dimissioni dal pd – continua Lucia Finocchiaro – in questa città l’opposizione è frenata e assente dalle periferie. La leadership del pd, qui non esiste a differenza di La Vardera, che ha una forte leadership e con un programma politico in itinere che ci mette nelle condizioni di essere protagonisti in questa città. A parlare ed a programmare siamo tutti bravi, ma ad avere quella forza e quell’impegno che può cambiare le sorti di questa città”.

“Il partito democratico è dilaniato al suo interno – conclude Rallo – e che a livello regionale non trova una strada nuova e ad imprimere una svolta per questa terra. Mi sono avvicinato a Ismaele perché ho seguito le sue battaglie, in mezzo al silenzio assoluto all’interno dell’Assemblea regionale siciliana. C’è un assuefazione che non permette di fare opposizione forte e sentita e le uniche parole sono uscite dal nostro leader Ismaele La Vardera. Lui sta facendo delle battaglie che mettono a rischio la sua vita, da solo in mezzo a tutti ed è quello che serve anche a Messina. I suoi valori vanno oltre a quelli della sinistra e della destra, ma che mettono davanti l’essere umano”.