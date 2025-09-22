Messina, la segnalazione di una nostra lettrice: “in Via I Settembre il semaforo pedonale dà le spalle alla strada, è pericoloso” | FOTO

Semaforo impazzito in Via Primo Settembre a Messina: una lettrice di StrettoWeb ci porta a conoscenza di un disservizio della segnaletica semaforica che seppur funzionante, non può essere utilizzata. Da almeno 15 giorni il semaforo pedonale in Via Primo Settembre n°49, all’angolo della banca Intesa San Paolo S.p.a, è girato dalla parte opposta della strada e conseguentemente dalle strisce pedonali, non consentendo ai pedoni di poterne usufruire con regolarità. Ciò lede all’incolumità dei passanti, costretti a compiere attraversamenti pericolosi: “per i pedoni è impossibile capire quando possono attraversare, il semaforo va sistemato per garantire sicurezza” ci dice la nostra lettrice.