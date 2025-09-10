Messina, La Fauci denuncia il degrado dell’ex scuola elementare Don Bosco: “il comune dia risposta concrete”

Da anni la “Scuola delle Casette” ex scuola elementare Don Bosco situata nel quartiere Ritiro, è lasciata al deterioramento più totale: tetti caduti, muri pericolanti e vegetazione ovunque. Un edificio che fa parte della storia del quartiere e su cui i cittadini chiedono chiarezza e trasparenza. A fare da portavoce è Giandomenico La Fauci, Consigliere Comunale e Capogruppo della lista Ora Sicilia che tramite una segnalazione divulgata nelle ultime ore sui suoi profili social, ha chiesto in che modo il Comune di Messina può intervenire sulla faccenda e se è possibile usufruire della Patrimonio S.p.A, creato per valorizzare o dismettere gli immobili comunali

“Un edificio abbandonato, tetti crollati, muri pericolanti, vegetazione ovunque. Così oggi si presenta la storica scuola delle Casette, chiusa da anni e lasciata al degrado. Ho presentato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione cosa intende fare: L’immobile è di proprietà comunale? Ci sono progetti di recupero, vendita o demolizione? Quali sono i tempi?”

“I cittadini di Ritiro hanno diritto a risposte chiare: quell’edificio fa parte della storia del quartiere e non può restare così, pericolante e dimenticato. Patrimonio S.p.A. è nata proprio per valorizzare o dismettere gli immobili comunali. È arrivato il momento di dimostrare di saperlo fare anche qui. La comunità chiede trasparenza e un futuro concreto per la “scuola delle Casette”.