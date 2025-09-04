Messina, la denuncia: “topi e rifiuti nel Rione Taormina” | VIDEO

Il Consigliere della Seconda Municipalità di Fratelli d’Italia Giovanni Danzi, segnala la necessità di un intervento urgente di derattizzazione e rimozione dei cumuli di rifiuti nel Rione Taormina a Messina, precisamente all’intersezione tra via Ennio Quinto e via Tito Maccio Plauto. Nell’area, infatti, si registrano ripetuti avvistamenti di topi, che si muovono in gruppi numerosi, si aggirano senza alcun timore nei confronti dei passanti. Una situazione che desta forte preoccupazione tra i residenti, aggravata dalla presenza di rifiuti abbandonati nei pressi delle abitazioni, fattore che favorisce ulteriormente la proliferazione dei roditori.
“È necessario effettuare interventi mirati — dichiara il Consigliere Danzi — per scongiurare potenziali rischi di natura igienico-sanitaria e ripristinare le minime condizioni di decoro, soprattutto in un contesto urbano residenziale”. Auspica un celere riscontro da parte degli uffici e degli enti preposti, così da restituire tranquillità agli abitanti della zona.