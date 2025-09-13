Messina, #isamupubbirazzu: riqualificata la spiaggia del Villaggio U.N.R.R.A. CASAS | VIDEO

“Era il 10 Agosto 2018, ero in ferie, appena rientrato a Messina dopo 21 anni trascorsi al Nord; da allora qualche soddisfazione, per il bene comune, noi di #isamupubbirazzu, l’abbiamo portata a casa“, dichiara il Presidente dell’associazione #isamupubbirazzu Alessandro Brigandì. Dal 2019, grazie a sollecitazioni, segnalazioni e collaborazione di #isamupubbirazzu, all’impegno e lavoro della 2ª Municipalità e del Comune di Messina, si va sempre a migliorare e rivalutare la spiaggia del Villaggio U.N.R.R.A. CASAS, frequentata non solo dai bagnanti dei paesi limitrofi, ma anche provenienti da altri quartieri.

Anche quest’anno grazie al Comune, centinaia di vacanzieri hanno usufruito della doccia (AMAM) e dei bidoni carrellati per i rifiuti (MessinaServizi).

“Certo c’è ancora tanto da fare: da un lato il Comune che ha già stanziato centinaia di migliaia di euro per la bonifica e riqualificazione della zona fronte mare e dall’altra il cittadino che deve e dovrà sempre più mettere in atto tutto ciò che ci insegna l’educazione civica e il rispetto dell’ambiente. Alla prossima estate. Noi attendiamo speranzosi!“, conclude Brigandì.