Messina, interventi sulla rete idrica: modifiche sulla viabilità | INFO e DATE

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Ghibellina, Citarella, Centonze e complanare nord del viale Europa. Pertanto, da domani, giovedì 25 settembre, sino al 25/10/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire:

a) lato est di via Ghibellina, nel tratto compreso tra la strada complanare nord di viale Europa e via Citarella;

b) lato sud di via Citarella, nel tratto compreso tra le vie Ghibellina e Centonze;

c) lato ovest di via Centonze, nel tratto compreso tra la strada complanare nord di viale Europa e via Citarella

d) lato nord della strada complanare nord di viale Europa, nel tratto compreso tra le vie Ghibellina e Centonze

e) entrambi i lati di via Ghibellina, per un tratto di 20 metri, compreso tra la strada complanare nord di viale Europa e via Citarella; f) entrambi i lati di via Centonze, per un tratto di 20 metri, compreso tra la strada complanare nord di viale Europa e via Citarella.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri; e il senso unico alternato di circolazione, con regolamentazione mediante idonea segnaletica stradale nei tratti di strada sopraelencati.