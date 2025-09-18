Messina, incidente tra una volante della Polizia e un’auto: tre feriti

Si è verificato un incidente nella tarda mattinata a Messina, all’incrocio tra la Tommaso Cannizzaro e la via Cesare battisti. A scontrarsi una volante della polizia, impegnata in un intervento a sirena attiva e diretta verso nord lungo la via Cesare Battisti, e un’auto privata che procedeva in via Tommaso Cannizzaro. I due agenti a bordo della volante e il conducente dell’auto sono rimasti feriti, ma non gravemente. Tutti e tre sono stati soccorsi dal personale del 118.

Il tratto dove si è verificato l’incidente è stato chiuso al traffico, con ripercussioni sulla viabilità, soprattutto considerando l’orario di punta e le vie interessate.