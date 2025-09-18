Messina, incidente in tangenziale: ferito motociclista

Traffico rallentato lungo la tangenziale di Messina a causa di un incidente avvenuto poche ore fa all’interno della galleria San Giovanni, tra gli svincoli di Gazzi e San Filippo. Si tratta di un sinistro autonomo che ha coinvolto un motociclista, rimasto ferito in modo lieve. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti, ma non avrebbe riportato gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi e regolato la circolazione. La situazione del traffico si è ormai normalizzata.