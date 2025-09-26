Messina, inaugurato il nuovo tratto della Via Don Blasco | FOTO

“Aperto il nodo Santa Cecilia della via Don Blasco! Oggi è una giornata importante per la nostra città: si apre ufficialmente il nodo Santa Cecilia, cerniera strategica per la viabilità per la nostra città. Questo intervento fondamentale è già diventato un punto di riferimento per gli spostamenti, contribuendo a drenare il traffico e migliorando la circolazione nei punti più critici” ha detto il Sindaco Federico Basile nei suoi profili social, segnalando l’apertura dello snodo strategico Santa Cecilia della Via Don Blasco.

“Dopo 30 anni di immobilismo, oggi abbiamo finalmente restituito ai cittadini un altro pezzo di territorio fondamentale per la nostra città. Dal 2018 siamo riusciti a completare un’opera strategica che migliora la viabilità e alleggerisce il traffico, trasformando un’area rimasta ferma troppo a lungo. Con questa realizzazione restituiamo alla città un pezzo di territorio rinnovato, segnando un altro passo avanti verso una città più connessa. Continuiamo insieme a costruire una città più moderna, efficiente e vivibile!” ha concluso il Sindaco Federico Basile.