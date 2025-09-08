Messina, in consiglio comunale ok al bilancio consuntivo di Arisme

Il Consiglio comunale di Messina con 11 voti a favore, 3 contrari, e 12 astenuti, approva il bilancio consuntivo di Arisme. A rappresentare l’azienda partecipata, insieme al vice sindaco Salvatore Mondello, c’è stato il presidente dell’azienda Fabrizio Gemelli. Assente, invece, il nuovo direzione generale Loredana Bonasera. Il consiglio è stato gestito dal presidente Nello Pergolizzi.
La massima assise della città dello Stretto ha approvato anche sette proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio.