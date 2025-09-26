Messina, in avvio la messa in sicurezza della S.P 176: i dettagli

La Città Metropolitana di Messina ha ufficialmente consegnato i lavori per la manutenzione e la messa in sicurezza della strada provinciale 176, l’arteria che collega Castel di Lucio a Mistretta e che da anni presenta criticità dovute a frane e cedimenti. Con un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro, prende così avvio un progetto strutturale che punta a restituire stabilità e sicurezza a un collegamento vitale per l’intero comprensorio nebroideo. Il piano prevede la ricostruzione dei tratti più compromessi, la realizzazione di opere di sostegno profonde, il rifacimento del manto stradale e delle cunette per il corretto deflusso delle acque, oltre alla sostituzione delle barriere laterali ormai deteriorate.

Gli interventi, concentrati in quattro punti critici del tracciato, hanno l’obiettivo di arrestare i movimenti franosi che negli ultimi anni hanno messo a rischio la continuità della viabilità, con la possibilità concreta di interruzioni totali del traffico. Durante l’esecuzione delle opere saranno disposte limitazioni temporanee alla circolazione, necessarie per consentire la costruzione delle strutture di consolidamento.

La S.P. 176 snodo importante per studenti e lavoratori

L’impatto ambientale sarà contenuto e limitato al periodo dei lavori, ma l’intervento produrrà anche un beneficio complessivo per il territorio: la regimentazione delle acque e il consolidamento dei versanti contribuiranno infatti a mitigare le criticità geologiche e idrauliche, riducendo i rischi di dissesto e restituendo maggiore equilibrio all’area attraversata dalla strada. La S.P. 176 non rappresenta soltanto un’infrastruttura viaria: è il collegamento quotidiano per studenti, lavoratori e mezzi di servizio, oltre a costituire un asse strategico in caso di emergenze.

La sua messa in sicurezza assume quindi un valore che va oltre l’aspetto tecnico, incidendo direttamente sulla vita delle comunità locali. “Con l’intervento di messa in sicurezza della S.P. 176 – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – Palazzo dei Leoni conferma l’impegno a garantire infrastrutture sicure ed efficienti per i cittadini. Si tratta di un’opera necessaria per restituire piena funzionalità a una strada che rappresenta un collegamento vitale per i comuni della vallata e che, grazie a questo investimento, potrà tornare a svolgere appieno il suo ruolo di supporto alla mobilità e allo sviluppo del territorio”.