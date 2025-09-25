Messina illumina Palazzo Zanca di rosso per la Giornata internazionale contro le armi nucleari

Palazzo Zanca si tingerà di rosso domani, venerdì 26 settembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. La giornata, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è promossa dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e prevede l’illuminazione di monumenti e spazi simbolici nelle città italiane, per ribadire l’importanza di un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare.

L’Amministrazione comunale di Messina, guidata dal Sindaco Federico Basile, ha accolto l’invito della Sezione Messina della Croce Rossa Italiana a colorare di rosso Palazzo Zanca, contribuendo a diffondere tra la cittadinanza la consapevolezza sull’importanza della riduzione degli arsenali nucleari e del loro bando, attraverso la campagna “Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare”, promossa insieme alla Mezzaluna Rossa e ad ANCI. L’iniziativa di quest’anno ricorda l’80° anniversario dei tragici bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, un momento di memoria e riflessione collettiva per mantenere viva la consapevolezza storica e richiamare l’attenzione sui pericoli sempre attuali legati alle armi nucleari.