Messina, il Vice Sindaco in Consiglio Comunale: “con l’inizio dei lavori sul Ponte sullo Stretto inizieremo a valutare una nuova pianificazione territoriale”

Si è svolto presso Palazzo Zanca, a Messina, il Consiglio Comunale, presieduto dal Vice Presidente Mirko Cantello, in sostituzione del Presidente Nello Pergolizzi. Alla massima assise cittadina hanno partecipato 26 consiglieri comunali su 32. Nella trattazione del primo punto all’ordine del giorno, ha preso la parola il Vice Sindaco e assessore Salvatore Mondello, in cui ha spiegato il contenuto della delibera sul piano quadro di iniziativa privata ricadente in zona “P.P.E. di Capo Peloro” della Variante Generale al P.R.G. ex art. 20 N.T.A.: “Col voto odierno dobbiamo eseguire una sentenza del Tar che ha condannato il nostro Comune. In realtà, il piano quadro non esiste nella disciplina urbanistica, non è uno strumento canonico. Io credo che non funzioni per il nostro territorio”, è quanto afferma il Vice di Basile.

“Inoltre, con l’ok del Cipess e l’inizio dei lavori del ponte sullo Stretto inizieremo a lavorare ad una nuova pianificazione territoriale. Per il resto confermo quanto detto in commissione consiliare”, puntualizza Mondello. Successivamente, il Presidente Cantello ha interrotto il consiglio per 10 minuti per permettere ai consiglieri le eventuali presentazioni di emendamenti. Alla ripresa, nessun documento di modifica è stato presentato al tavolo di Presidenza e si è passati subito al voto. Il punto all’ordine del giorno è passato a maggioranza. Per ultimo, i consiglieri comunali hanno approvato, a maggioranza, tutti i punti all’ordine del giorno sui debiti fuori bilancio.