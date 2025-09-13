Messina, il servizio postale di Camaro rischia il collasso

Il 20 Gennaio 2025 lo storico ufficio postale di Camaro San Luigi ha chiuso definitivamente i battenti per decisione di Poste Italiane (razionalizzazione delle risorse), nonostante una petizione di circa 800 firme promossa dal Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto unitamente al Consigliere Comunale e Capogruppo di FDI Libero Gioveni, che, con le “unghie e con i denti” in pieno dicembre, avevano cercato di salvare lo storico presidio postale. “Dal 20 Gennaio 2025 la popolosissima Vallata di Camaro può contare solo sull’ufficio di Camaro Superiore che però rischia di scoppiare, di andare in tilt!” Alcuni cittadini hanno infatti fatto sapere al Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto, al Consigliere Comunale di FDI Libero Gioveni ed al Coordinatore della Terza Municipalità di FDI Paolo Messina che da qualche tempo la posta di Camaro Superiore si regge, addirittura, in diverse occasioni su un solo operatore, con i disagi che si possono facilmente intuire.

“Così non si può più andare avanti!“, dichiarano Cacciotto, Gioveni e Messina “La Vallata di Camaro abbraccia un vasto territorio che comprende Camaro Superiore, Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Bisconte, Catarratti, Fondo Pistone e sinceramente già un solo ufficio postale lo abbiamo sempre ritenuto insufficiente, ma se poi questo unico ufficio deve lavorare col “freno a mano tirato”, addirittura con un solo operatore, crediamo allora che ai vertici di Poste Italiane sfugga veramente più di qualcosa. Ci auguriamo pertanto”, concludono Gioveni, Messina e Cacciotto, “che ci sia una immediata inversione di tendenza e che l’unico ufficio postale rimasto a Camaro, al contrario, venga potenziato di operatori attesa, ribadiamo, la massiccia utenza e che, la razionalizzare di risorse, non significhi continuare a creare disagi ai cittadini, soprattutto anziani. Cogliamo inoltre l’occasione”, continuano Messina, Gioveni e Cacciotto, “per ribadire che prevedere almeno un POSTAMAT a Camaro San Luigi, in luogo del soppresso ufficio, potrebbe potenziare una situazione legata ai servizi postali che mostra più di una sofferenza” hanno concluso.