Messina, il Presidente della Terza Municipalità Cacciotto denuncia disagi idrici nella zona dell’Ospedale Piemonte: “quattro segnalazioni ignorate”

“Facendo seguito alle note del 19 – 30 agosto, 06 – 17 settembre del 2025, rimaste tutte prive di riscontro, con la presente si ribadisce alle SS.LL. in indirizzo che in via Bormida (alle spalle dell’Ospedale Piemonte) persistono i problemi di pressione idrica per diverse famiglie. Alcuni residenti sono costretti ad andare da parenti per farsi la doccia. Ci sono persone anche invalide. Ho fornito pure il numero di telefono di una residente per un contatto diretto” E’ quanto afferma in una nota Alessandro Cacciotto, denunciando pubblicamente il disagio idrico a cui i cittadini della zona sono sottoposti.

“Da quasi due mesi persiste questa situazione e tranne uno scavo nel mese di agosto, con la strada neppure rispristinata, nulla è stato fatto. Ciò premesso, avendo già inoltrato ben quattro note di intervento senza che ribadisco le stesse siano state riscontrate né il problema sia stato risolto, vi invito urgentemente a dare soluzione alla problematica più volte rappresentata. In difetto, mi vedrò mio malgrado costretto a rivolgermi presso altre sedi”.

Problemi idrici anche in via Salita Montesanto: “i cittadini lamentano problemi da oltre un mese”

“Con la presente si rappresenta alle SS.LL. in indirizzo che in via Salita Montesanto (alle spalle dell’Ospedale Piemonte) da circa un mese le famiglie, rappresentano ad AMAM, senza alcun esito, problemi idrici (mancanza d’acqua) con i disagi che è possibile ben comprendere. I cittadini hanno rappresentato ad AMAM la problematica ma, al netto di un sopralluogo, non è stato risolto il disservizio. Si chiede pertanto alle SS. LL. di intervenire urgentemente al fine di dare soluzione alla problematica sopra rappresentata e che sta creando un serio disagio soprattutto nel periodo estivo” ha detto Cacciotto attraverso un’ulteriore nota stampa.