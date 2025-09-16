Messina: il Policlinico Martino si dota delle bodycam contro le aggressioni in ospedale

Sono entrate pienamente in funzione, presso l’AOU G. Martino di Messina, le bodycam per il personale che lavora in Pronto Soccorso. Si tratta di mini fotocamere indossate sulla divisa, azionabili in caso di necessità e in grado di registrare video e audio. Una misura voluta dalla Direzione Aziendale per contrastare eventuali episodi di aggressione, verbale e fisica, nei confronti del personale sanitario.

In dotazione a medici, infermieri e oss, i dispositivi sono dotati di utenze personali, differenziate per ciascun operatore. “Come noto – ha detto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – i reparti di emergenza, il pronto soccorso in particolare, sono tra i più esposti ad episodi di rabbia e impazienza che, in alcuni casi, sfociano in forme di violenza ingiustificate. L’utilizzo di questi dispositivi pensiamo possa essere anche un deterrente per limitare comportamenti non corretti e per far sentire più al sicuro gli operatori che ogni giorno vivono la quotidianità del pronto soccorso” conclude.