Messina, il consigliere Oteri chiede chiarimenti al Comune: “urgenti interventi per risanamento e salute pubblica a Villaggio Aldisio”

Il consigliere Cosimo Oteri, consigliere comunale capogruppo di Lega-Prima Italia, ha inviato una richiesta Al Sindaco del Comune di Messina, Federico Basile, All’assessore al Risanamento Salvatore Mondello, All’Assessore Politiche della Salute avv. Alessandra Calafiore, Al Sub Commissario Straordinario per il Risanamento di Messina Ing. Santi Trovato e alla stampa sul seguente oggetto: interrogazione sui problemi igienico-sanitari in via Rosso da Messina – Villaggio Aldisio. Ecco il testo integrale:

“Il sottoscritto Cosimo Oteri consigliere comunale capogruppo di Lega-Prima L Italia, Premesso che:

• Via Rosso da Messina, nel Villaggio Aldisio, si trova in una zona interessata da un processo di risanamento urbano, parzialmente sbaraccata;

• L’area in questione rappresenta una delle baraccopoli più vecchie della città di Messina, con notevoli problemi igienico-sanitari che influiscono sulla qualità della vita dei residenti;

• La situazione richiede interventi urgenti per garantire condizioni di

vivibilità e sicurezza sanitaria per le famiglie ancora presenti;

Considerato che:

• È necessario accelerare le procedure di assegnazione delle ultime abitazioni disponibili, al fine di completare il processo di risanamento dell’area e migliorare le condizioni abitative dei cittadini coinvolti;

Interroga il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere:

1. Quali interventi immediati siano stati programmati per risolvere i problemi igienico-sanitari attualmente presenti in via Rosso da Messina;

2. Qual è lo stato di avanzamento delle procedure di assegnazione delle

ultime abitazioni nella zona; Si rimane in attesa di cortese risposta ai sensi di legge” conclude.