Messina, il Comune apre le selezioni per volontari per la Vigilanza Scolastica

È in pubblicazione all’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Messina il bando di selezione rivolto alle Associazioni di Volontariato per lo svolgimento del Servizio di Vigilanza Scolastica. Il bando, approvato con determinazione del Servizio Affari Generali Polizia Municipale n. 8086 del 12.09.2025, dà attuazione al Regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 04.04.2025, che disciplina il servizio svolto a cura delle Associazioni di Volontariato.
L’indizione della procedura rappresenta la volontà dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Federico Basile, di affiancare per l’anno scolastico in corso l’attività di vigilanza scolastica del Corpo di Polizia Municipale, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di volontariato, al fine di garantire la sicurezza delle alunne e degli alunni negli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici cittadini.
Presentazione delle domande
Le Associazioni interessate dovranno far pervenire, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione (con generalità del legale rappresentante) riportante, quale requisito obbligatorio nell’oggetto, la dicitura: “Adesione al bando di selezione per Associazioni di Volontariato – Servizio Vigilanza Scolastica”.
- Documentazione richiesta ai sensi degli artt. 3 e 4 del bando.
- Elenco dei volontari disponibili con i relativi requisiti.
Le istanze di adesione dovranno essere trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC del Comune di Messina: protocollo@pec.comune.messina.it
Per maggiori dettagli e requisiti, prendere visione del bando al link https://comune.messina.it/it/news/servizio-di-vigilanza-scolastica