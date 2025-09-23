Messina, il 26 settembre la presentazione a Palazzo Zanca del progetto: “Nonni e terza età. Punti di forza e fragilità”

Appuntamento promosso dall’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina in collaborazione la Lute e patrocinato dal Comune di Messina e della Regione Sicilia

festa dei nonni

Venerdì 26 settembre, alle ore 10.30, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, presente il sindaco Federico Basile, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’incontro dal titolo “Nonni e terza età. Punti di forza e fragilità”, evento promosso dall’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina in collaborazione con la LUTE (Libera Università della Terza Età) e patrocinato dal Comune di Messina e dalla Regione Sicilia.

L’iniziativa, in programma il 30 settembre alle ore 10.00 al Salone degli Specchi della Città Metropolitana di Messina, nasce in occasione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo fondamentale degli anziani nella società, riconoscendone fragilità e risorse preziose.

Nel corso della conferenza stampa, l’avv. Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali e moderatrice dell’incontro, illustrerà tutti i dettagli dell’evento. Interverranno in qualità di relatori: il Vice Questore della Polizia di Stato dott.ssa Grazia Iellamo; il Colonnello Angelo Vesto, autore del libro Nonno ti devo parlare; l’arch. Carmelo Celona, su Abitare altrimenti la terza età; la dott.ssa Daniela Cucè Cafeo, con lettura di brani tratti dal romanzo E mi ricorderò; la dott.ssa Carmela Biondo, su Anziani e nonni: dalla storia trasformare gap in opportunità; e la dott.ssa Luisa Barbaro, ginecologa e sessuologa.

L’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina, presieduto dalla dott.ssa Letizia Ragona, prosegue la propria attività associativa con un’attenzione particolare al territorio e alla sua popolazione, ormai in larga parte adulta. Da questa consapevolezza nasce un incontro dedicato alla fragilità degli anziani e alla loro solitudine, ma anche alla valorizzazione del loro ruolo sociale: custodi di esperienze e memorie, supporto prezioso per le famiglie e nonni attenti alla crescita dei nipoti. L’iniziativa vuole promuovere uno sguardo sensibile e attento verso gli over 65, riconoscendone l’importanza all’interno della comunità.

