Messina, il 26 settembre la presentazione a Palazzo Zanca del progetto: “Nonni e terza età. Punti di forza e fragilità”

Venerdì 26 settembre, alle ore 10.30, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, presente il sindaco Federico Basile, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’incontro dal titolo “Nonni e terza età. Punti di forza e fragilità”, evento promosso dall’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina in collaborazione con la LUTE (Libera Università della Terza Età) e patrocinato dal Comune di Messina e dalla Regione Sicilia.

L’iniziativa, in programma il 30 settembre alle ore 10.00 al Salone degli Specchi della Città Metropolitana di Messina, nasce in occasione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo fondamentale degli anziani nella società, riconoscendone fragilità e risorse preziose.

Nel corso della conferenza stampa, l’avv. Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali e moderatrice dell’incontro, illustrerà tutti i dettagli dell’evento. Interverranno in qualità di relatori: il Vice Questore della Polizia di Stato dott.ssa Grazia Iellamo; il Colonnello Angelo Vesto, autore del libro Nonno ti devo parlare; l’arch. Carmelo Celona, su Abitare altrimenti la terza età; la dott.ssa Daniela Cucè Cafeo, con lettura di brani tratti dal romanzo E mi ricorderò; la dott.ssa Carmela Biondo, su Anziani e nonni: dalla storia trasformare gap in opportunità; e la dott.ssa Luisa Barbaro, ginecologa e sessuologa.

L’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina, presieduto dalla dott.ssa Letizia Ragona, prosegue la propria attività associativa con un’attenzione particolare al territorio e alla sua popolazione, ormai in larga parte adulta. Da questa consapevolezza nasce un incontro dedicato alla fragilità degli anziani e alla loro solitudine, ma anche alla valorizzazione del loro ruolo sociale: custodi di esperienze e memorie, supporto prezioso per le famiglie e nonni attenti alla crescita dei nipoti. L’iniziativa vuole promuovere uno sguardo sensibile e attento verso gli over 65, riconoscendone l’importanza all’interno della comunità.