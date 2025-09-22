Messina, i “The Kolors” hanno fatto ballare e cantare Piazza Duomo | FOTO

La città di Messina Regina della musica con il concerto dei The Kolors che si è tenuto ieri sera a Piazza Duomo. La celebre band ha infiammato il palco, regalando ai fan una serata indimenticabile. Un evento che ha fatto ballare l’intera piazza, grazie alle iconiche hit come “tu con chi fai l’amore, “italodisco”, passando per “frida” e “chemical love” cantate a squarciagola dal performer della band, Stash.

Simpatico il siparietto del cantante all’inizio del concerto quando per un breve calo di corrente, si sono spente tutte le luci del palco e delle zone circostanti. Ciò non ha fatto demordere Stash, che grazie alle torce del pubblico, ha continuato a cantare e far divertire i fan. L’evento, insieme a quello degli Zero Assoluto tenutesi venerdì sera, conferma ancora una volta Messina “Città degli Eventi”.

La serata, partita alle 21, ha visto l’esibizione del duo “The golden age band” e Gesuè Pagano. Con il concerto dei The Kolors si chiudono le iniziative musicali la Settimana della Mobilità Europea 2025, in collaborazione con ATM e il Comune di Messina, che ha preso il via il 16 settembre e si concluderà oggi, lunedì 22 settembre.