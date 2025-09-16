Messina, i consiglieri Lauro e Luzza avvertono: “urgenti lavori nella IV circoscrizione”

Il vicepresidente della IV Circoscrizione, Nicola Lauro e il consigliere Gianmarco Luzza di Forza Italia, puntano l’attenzione sui tanti lavori effettuati nel quartiere centrale della città, evidenziando criticità sulla completezza e qualità degli interventi. In particolare, evidenziano, che negli ultimi giorni, “sono stati eseguiti interventi di manutenzione e ripristino in diverse vie, tra le quali via dei Mille, via Cesareo e via Felice Bisazza.”

“Pur riconoscendo l’importanza di tali lavori – osservano i due consiglieri – si vedono chiari segnali precoci di deterioramento o assenza di adeguate rifiniture. In un momento in cui la città guarda con fiducia e attenzione a progetti strategici di riqualificazione urbana, come quello previsto per Viale San Martino – proseguono Lauro e Luzza – riteniamo fondamentale che ogni intervento sul territorio venga eseguito con la massima cura e sia sottoposto a un monitoraggio puntuale e rigoroso”.

“Per questo motivo, chiediamo che vengano rafforzati i controlli tecnici e garantita una maggiore attenzione nella fase di verifica e collaudo delle opere pubbliche, affinché ogni lavoro realizzato rispecchi gli standard qualitativi attesi e risponda alle reali esigenze dei cittadini: collaborazione, trasparenza e attenzione al dettaglio devono rappresentare i capisaldi di ogni intervento che incide sul decoro, la sicurezza e la funzionalità dei nostri spazi urbani”, concludono i due esponenti di Forza Italia.