Messina, grave guasto alla condotta idrica della Riviera Nord: Amam a lavoro

Attraverso una nota l’Amam S.p.A ha informato i cittadini di Messina di un guasto riscontrato nella Riviera Nord della città. Nelle zone di Torre Faro-Ganzirri il servizio idrico è temporaneamente sospeso per garantire agli addetti ai lavori di poter intervenire sulla condotta. Ecco il testo integrale della nota: “AMAM S.p.A. informa che, a causa di un guasto riscontrato sulla condotta idrica principale (Ø 300) nella zona Panoramica Nord, si rende necessario un intervento urgente di riparazione, con conseguente chiusura temporanea della distribuzione in zona Parnaso. L’intervento dovrebbe concludersi entro le ore 16. Potrebbero registrarsi possibili disservizi nell’erogazione idrica nelle seguenti zone: Riviera Nord Torre Faro – Ganzirri. Tutte le utenze collegate alla condotta diretta“.
“Il servizio idrico sarà ripristinato al termine dei lavori. Servizio sostitutivo: AMAM garantirà un servizio autobotte per far fronte alle necessità urgenti della popolazione nelle aree interessate. Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711 e Numero Verde: 800 085584” conclude la nota.