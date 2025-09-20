Messina, gli Zero Assoluto conquistano Piazza Duomo | FOTO

La città di Messina si è accesa di musica e nostalgia per il concerto degli Zero Assoluto tenutesi ieri sera a Piazza Duomo. Il celebre duo pop ha infiammato il palco, regalando ai fan una serata indimenticabile tra le loro hit storiche e i brani più recenti. Un evento che ha fatto cantare l’intera piazza, confermando ancora una volta Messina “Città degli Eventi”.

“Svegliarsi la mattina”, “Grazie”, “Per dimenticare”, sono solo alcune delle tante canzoni portati dall’iconico duo che fatto ridere, cantare e soprattutto emozionare. Vecchie e nuove generazioni riunite in un’unica serata all’insegna della musica e della spensieratezza.

La serata, partita alle 21, ha visto l’esibizione anche di due giovani talenti: Giuliana Triscari e Josuè Previti, voci messinesi già premiati nel talent “The Stage” di Rtp. L’evento ha fatto parte della Settimana Europea della Mobilità 2025, in collaborazione con ATM e il Comune di Messina, che ha preso il via il 16 settembre e si concluderà lunedì 22 settembre. Nel weekend la musica tornerà ancora protagonista: domenica 21 settembre sarà il turno dei The Kolors, pronti a infiammare Piazza Duomo.