Messina, firmata un’importante convenzione tra UICI e UIL

Nei giorni scorsi, è stata firmata un’importante convenzione tra l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e la Uil di Messina avente per oggetto lo svolgimento delle attività di Patronato e Caf a favore degli iscritti all’Uici della provincia di Messina e dei

loro familiari. Con la convenzione siglata, la Uil, attraverso personale altamente qualificato, svolgerà i servizi di assistenza con un’attenzione particolare che sarà riservata esclusivamente agli iscritti all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e ai loro familiari.

Si potranno usufruire dei servizi di assistenza di Patronato e Caf sia recandosi nella sede territoriale messinese dell’Uici sita in Via Santa Cecilia 98, presso la quale vi sarà una presenza del personale della Uil, che in tutte le numerose Sedi Zonali e negli uffici periferici della Uil presenti in tutta la provincia di Messina. La convenzione è stata firmata dal presidente dell’Uici di Messina Costantino Mollica e dal segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi, con i quali erano, altresì, presenti Fabrizio Zingales direttore del Centro regionale Helen Keller, e Pasquale De Vardo, Responsabile del dipartimento servizi Uil.

“Siamo profondamenti soddisfatti per l’importante accordo di collaborazione siglato tra due importanti organizzazioni che rappresentano e tutelano in maniera concreta e tangibile le persone. Questo passaggio è soltanto il punto di partenza di un rapporto sinergico che vuole andare ben oltre le previsioni della convenzione siglata a favore degli iscritti all’Uici e dei loro familiari” hanno così all’unisono dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e Costantino Mollica, presidente della sezione territoriale dell’Uici di Messina.