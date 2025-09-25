Messina, fallisce il sit-in del CAS. I segretari avvertono: “siamo rammaricati, sciopereremo”

“Nella giornata odierna si è svolto il sit-in previsto davanti alla sede del Consorzio Autostrade Siciliane. Tuttavia, con grande rammarico, segnaliamo che né il Presidente né il Direttore Generale hanno ritenuto opportuno ricevere i rappresentanti dei lavoratori, in quanto assenti. Ad oggi non sono pervenute comunicazioni ufficiali da parte dell’Ente dopo la nostra richiesta incontro”, hanno dichiarato in una nota i Segretari generali Garufi, D’Amico e di Mento.

“Alcune informazioni ufficiose stanno circolando, ma non è ancora possibile comprenderne con chiarezza la portata né interpretarle come segnali positivi o negativi per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti in un Ente dove regna sovrana la mancanza di personale Come OO.SS. confederali, stiamo provvedendo alla proclamazione dello sciopero già concordata unitariamente. Non appena sarà formalizzata, provvederemo a darne immediata diffusione. Continuiamo a chiedere con forza risposte concrete, trasparenza e rispetto per le lavoratrici e i lavoratori del CAS“, così hanno concluso i Segretari generali Garufi, D’Amico e Di Mento.