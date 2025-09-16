Messina, evento di Atm a Palazzo Zanca: “5 anni di crescita e impegno per la città”

“Abbiamo scelto di festeggiare questo anniversario proprio all’apertura della Settimana Europea della Mobilità, per ribadire il nostro impegno a favore di una città sempre più sostenibile e in movimento. 5 anni di crescita, di sfide affrontate con coraggio e di tanta passione al servizio di tutti i cittadini messinesi. In questo tempo siamo diventati una delle realtà più innovative e apprezzate nel panorama del trasporto pubblico locale in Italia”, è quanto scrive in una nota Atm Messina. Oggi evento dell’azienda presso Palazzo Zanca, sede del comune della città dello Stretto.

“Tutto questo è stato possibile solo grazie all’impegno delle persone che ogni giorno guidano ATM, ai dipendenti che ci mettono il cuore e, soprattutto, alla fiducia che ci avete accordato scegliendoci ogni giorno. Desideriamo ringraziare chi questa bellissima storia l’ha avviata insieme a noi, l’Onorevole Cateno De Luca e l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile, che continua a sostenere il nostro percorso di crescita e cambiamento e l’ex Presidente di ATM, Giuseppe Campagna. Noi ci siamo, ci saremo e continueremo a mettere tutta la nostra energia per guidare il cambiamento, quello vero. Grazie a tutti voi per essere parte di questa meravigliosa realtà”, conclude la nota.