Messina, ennesima tragedia sul lavoro: 61enne muore a Larderia Inferiore

Ennesima tragedia sul lavoro: a perdere la vita un 61enne, che stava lavorando nella zona artigianale di Larderia Inferiore, a Messina, quando è stato schiacciato da un muletto. Era il titolare di una ditta individuale che stava seguendo dei lavori di ammodernamento tecnologico nella sede di un’azienda che si occupa di smaltimento rifiuti.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia, l’uomo è stato travolto dal mezzo meccanico e il conducente a bordo non si è accorto della sua presenza. Sull’incidente mortale la Procura di Messina ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio colposo.