Messina, domani la nuova seduta del Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giorno

Domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 18.30, il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa, cui parte è già stata eseguita nella giornata di ieri. I lavori d’Aula prevedono ben 3 punti all’ordine del giorno che saranno discussi: dai lavori sul villaggio di Giampilieri Superiore all’approvazione del contratto di servizio tra il Comune di Messina e la Messina Social City.

I punti all’ordine del giorno:

1) Acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 e s.m.i. al patrimonio comunale dell’area sita al torrente Trapani, area interessata dai lavori di convogliamento delle acque fluviali tra i bacini di Boccetta e Annunziata;

2) Lavori finalizzati alla sistemazione del versante Vallone LENA per la mitigazione del rischio idrogeologico incombente sul villaggio Giampilieri superiore;

3) Approvazione dello schema di contratto di servizio tra il Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City.