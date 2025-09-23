Messina, domani la nuova seduta del Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giorno

Si terrà domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 18.30 la nuova seduta del Consiglio Comunale dove verranno affrontati tre punti all'ordine del giorno

Consiglio comunale messina

Domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 18.30, il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa, cui parte è già stata eseguita nella giornata di ieri. I lavori d’Aula prevedono ben 3 punti all’ordine del giorno che saranno discussi: dai lavori sul villaggio di Giampilieri Superiore all’approvazione del contratto di servizio tra il Comune di Messina e la Messina Social City.

I punti all’ordine del giorno:

1) Acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 e s.m.i. al patrimonio comunale dell’area sita al torrente Trapani, area interessata dai lavori di convogliamento delle acque fluviali tra i bacini di Boccetta e Annunziata;

2) Lavori finalizzati alla sistemazione del versante Vallone LENA per la mitigazione del rischio idrogeologico incombente sul villaggio Giampilieri superiore;

3) Approvazione dello schema di contratto di servizio tra il Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City.

Ultimi approfondimenti di Messina