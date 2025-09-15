Messina, disagi in vista per lo Sportello Telematico: il servizio migra in cloud

Prevista per la giornata di domani, martedì 16 settembre, la migrazione in cloud dello sportello automatico. Ciò potrebbe arrecare disagi ai cittadini, come si evince dalla nota del Comune di Messina: “si informa la cittadinanza che domani, martedì 16 settembre 2025, potrebbero verificarsi lievi disservizi nell’accesso e nell’utilizzo del Portale dello Sportello Telematico. Ciò è dovuto a programmati interventi di aggiornamento e miglioramento della piattaforma, oltre alla migrazione in cloud, finalizzati a garantire un servizio sempre più efficiente e sicuro per i cittadini. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione”.