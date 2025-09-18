Messina, Corso di Alfabetizzazione Digitale gratuito per over 65: ecco come prenotarsi

La Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” e l‘Assessorato alla Cultura annunciano un Corso di Alfabetizzazione Digitale gratuito, dedicato agli adulti residenti a Messina che hanno compiuto 65 anni. L’iniziativa, realizzata con il supporto dei volontari del Servizio Civile Nazionale, mira a ridurre il divario digitale e a promuovere l’inclusione sociale nella terza età. Il corso, intitolato “Impariamo a usare lo smartphone con facilità”, è strutturato in quattro lezioni che si terranno ogni mercoledì di ottobre, a partire dall’1 ottobre 2025, dalle 11.00 alle 12.00.

Il percorso formativo è pensato per accompagnare i partecipanti passo dopo passo, dalle basi all’utilizzo avanzato degli strumenti digitali. Il corso si terrà presso la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro”, situata sul viale Boccetta, Palazzo della Cultura, al primo piano. Per partecipare, è necessario prenotarsi entro sabato 27 settembre 2025, tramite il seguente link: https://forms.gle/G645hHPfrxLND3Xz8

I posti sono limitati ad un massimo di 25 partecipanti per garantire un’esperienza di apprendimento efficace e personalizzata. Non è previsto il rilascio di alcun attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca all’indirizzo email biblioteca.cannizzaro@ comune.messina.it o telefonicamente al numero 0907723549.