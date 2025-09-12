Messina, convocata una nuova Commissione Ponte sullo Stretto: ci sarà Basile. Data, ora e punto all’ordine del giorno

“Lunedì settembre, alle ore 13:30, in Commissione Ponte, il Sig. Sindaco relazionerà in merito all’incontro avuto il 9 settembre scorso con il Ministro Salvini ed i vertici della Società dello Stretto e di RFI. L’adunanza è stata convocata, vista anche l’ampia disponibilità data dal Sig. Sindaco, affinché i componenti della Commissione abbiano la possibilità di approfondire alcune tematiche relative alle opere preliminari e compensative. Considerata l’organizzazione in corso di un incontro specifico con RFI, sarà anche approfondito il discorso relativo alla stazione di Contesse”.

Così in una nota il presidente della Commissione Ponte sullo Stretto, Pippo Trischitta, annuncia la convocazione della stessa per lunedì 25 settembre. Ci sarà Basile, che parlerà ai consiglieri circa gli argomenti trattati nell’incontro con Salvini.