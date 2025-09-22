Messina, controlli con autovelox e dispositivo scout nei prossimi giorni: ecco le zone interessate

Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con Autovelox lungo i principali assi viari cittadini più interessati dal traffico e con il dispositivo Scout per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada in materia di divieti di sosta. I servizi saranno effettuati da oggi, lunedì 22 settembre, sino a domenica 28 settembre 2025. La programmazione dei controlli con Autovelox e Scout interesserà le seguenti località:

Autovelox:

• S.S. 114, Giampilieri – Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;

• S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;

• S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;

• S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;

• S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;

• S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;

• S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;

• Via Circuito Torre Faro;

• Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;

• Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Scout:

• Via Marco Polo;

• Viale S. Martino – da Via Vittorio Emanuele a via T. Cannizzaro A/R;

• Via S. Cecilia – da Via C. Battisti a Via La Farina A/R;

• Via La Farina A/R;

• Via T. Cannizzaro – da Corso Cavour a Viale Italia;

• Via Malpighi A/R;

• Piazza della Repubblica;

• Piazza Duomo – isola pedonale;

• Corso Garibaldi – da Via T. Cannizzaro a Viale Giostra A/R;

• Via C. Battisti – da Piazza Zaera a Largo S. Giacomo A/R;

• Viale Boccetta – da Corso Garibaldi a Viale P. Umberto A/R;

• Viale della Libertà – tratto Rotatoria Annunziata – Viale Giostra A/R.

Il Comando della Polizia municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali. Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione ai casi di sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le pista ciclabili e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.