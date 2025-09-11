Messina, consegnati i lavori per un intervento di raccolta acque sul Viale della Libertà

“Oggi abbiamo ufficialmente consegnato i lavori per un intervento di raccolta acque di prima pioggia sul Viale della Libertà: l’efficientamento dell’infrastruttura idraulica e il riuso delle acque meteoriche. Grazie a questi lavori, verranno realizzati nuovi tratti di collettamento per mitigare allagamenti sul Viale della Libertà, una delle principali arterie stradali della città, migliorando la sicurezza e la vivibilità per tutti i cittadini”, è quanto afferma Federico Basile, sindaco di Messina.

“Inoltre tra il Torrente San Licandro e il torrente Giostra nascerà una nuova vasca di accumulo e trattamento delle acque piovane. Le risorse idriche raccolte potranno essere utilizzate non solo per scopi irrigui, ma anche per il lavaggio stradale, riducendo gli sprechi. Lavoriamo per dare soluzioni a problemi ventennali mai affrontati”, conclude Basile.