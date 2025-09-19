Messina, consegnate medaglie d’onore ai familiari dei soldati deportati nella 2° Guerra Mondiale

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Messina, Dr.ssa Cosima Di Stani, in occasione della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale” – istituita con legge 13 gennaio 2025 n.6 – ha presieduto la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore, concesse con Decreto del Presidente della Repubblica, ai familiari degli internati Sigg.ri Gaetano GIACONIA, Salvatore MORMINO e Rosario PANEBIANCO.

Durante la sobria cerimonia, svoltasi alla presenza delle Istituzioni civili e militari della Provincia e dell’Associazione Nazionale Ex Internati (A.N.E.L.), il Prefetto ed i sindaci di Messina e Naso hanno consegnato l’importante riconoscimento.