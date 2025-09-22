Messina, concluso il consiglio comunale: discussi solo 3 punti all’ordine del giorno, i restanti due slittano

Si è svolto presso Palazzo Zanca, a Messina, il Consiglio Comunale, presieduto dal Vice Presidente Mirko Cantello in sostituzione del Presidente Nello Pergolizzi. Alla massima assise cittadina hanno partecipato 27 consiglieri comunali su 32. Si è tenuta solo una parte di seduta, dove sono stati discussi solo 3 punti all’ordine del giorno su 5. I restanti verranno discussi mercoledì 24 settembre alle ore 18.30. I punti affrontati nella seduta odierna sono stati i seguenti:

Modifica degli articoli 4, 5, 7 e 9 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro di Palazzo Zanca, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 375/C dell’11/10/2022, per le nuove disposizioni relative alle modalità di rilascio e pagamento del canone di utilizzo esclusivamente tramite piattaforma online; Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 – Progetto per la riqualificazione dell’area di Capo Peloro – Riqualificazione del sito Torri Morandi del Comune di Messina lotto III parco urbano e viabilità di accesso; varie proposte di delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Si è iniziato proprio dall’ultimo punto, con tutte le proposte che sono state approvate. A seguito si è iniziato a discutere del Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro di Palazzo Zanca. Dopo il breve intervento del Vice Sindaco, Salvatore Mondello, il consiglio si è interrotto per dieci minuti. Alla ripresa, sono pervenuti un emendamento a nome dell’amministrazione e un sub emendamento a nome del PD per poi passare alla votazione. La proposta è stata accettata.

Successivamente, si è passato al progetto per la riqualificazione dell’area di Capo Peloro. Il Vice Sindaco Mondello ha ammesso quanto questo passo sia fondamentale per garantire un fruibile viabilità nell’area circostante. A conferma della tesi è intervenuto il consigliere Cipolla: “Torre Faro diventa un caos nel periodo estivo nonostante la modifica dell’ex Sindaco De Luca e del Sindaco Basile sull’aggiunta della zona pedonale. Nonostante ciò gli incivili non mancano. Questa delibera è importante per i residenti, spero che la prossima estate potremmo avere questa strada perchè sarà uno snodo importante” . La proposta è poi passata a votazione, con richiesta del Vice Sindaco Mondello di votare per una immediata eseguibilità. La proposta è stata accettata all’unanimità. Successivamente la seduta si è conclusa, e come già detto in precedenza, verrà ripresa mercoledì 24 settembre ore 18.30