Messina come New York, Londra e Tokyo: Palazzo Zanca si colora di verde per una buona causa

Il Comune di Messina partecipa alla campagna mondiale “Light Up for Mito”, promossa da International Mito Patients (IMP) e supportata in Italia da MioMito ODV, illuminando di verde la facciata di Palazzo Zanca domani sera, sabato 20 settembre 2025. “Con l’illuminazione di Palazzo Zanca l’Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Federico Basile – intende contribuire a diffondere consapevolezza sulle malattie mitocondriali e sostenere le famiglie che ogni giorno affrontano queste difficili sfide. Messina si unisce alla rete internazionale che, attraverso un semplice gesto simbolico, porta un messaggio di vicinanza, speranza e impegno per la ricerca”.

Grazie all’impegno di MioMito ODV, Associazione di pazienti e familiari, che collabora con l’Istituto Carlo Besta di Milano e sostiene attivamente malati e famiglie, l’Italia partecipa ogni anno a questa campagna internazionale. Messina si unisce così a città come New York, Sydney, Londra e Tokyo, che nella stessa serata si illumineranno di verde come segno di solidarietà.

L’iniziativa ha l’obiettivo di accendere l’attenzione sulle malattie mitocondriali, patologie genetiche rare e ancora poco conosciute; dare visibilità alle famiglie che convivono con gravi disabilità; e sostenere la ricerca scientifica e la diagnosi precoce. Le malattie mitocondriali colpiscono la capacità delle cellule di produrre energia, generando una vasta gamma di sintomi che possono interessare diversi organi e tessuti, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita. Sebbene non esista ancora una cura definitiva, la diagnosi tempestiva e la gestione mirata dei sintomi possono migliorare sensibilmente le condizioni dei pazienti.