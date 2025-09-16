Messina città degli eventi: Luchè al PalaRescifina nel 2026 | DATA e INFO sui biglietti

Messina si prepara ad accogliere uno dei protagonisti della scena rap italiana. Il rapper napoletano Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, sarà in concerto al PalaRescifina il prossimo 26 marzo 2026, per offrire un imperdibile spettacolo all’insegna della musica e della cultura urbana. Questo concerto rappresenta un’altra grande opportunità per Messina.

Il PalaRescifina, grazie all’impegno costante dell’Amministeazione e agli interventi realizzati, non è solo un punto di riferimento per eventi sportivi, ma anche una location polifunzionale capace di ospitare spettacoli musicali di alto livello. “Siamo orgogliosi di poter offrire a Messina un palcoscenico di tale rilievo per eventi musicali e culturali – ha dichiarato il Sindaco Federico Basile – grazie agli interventi messi in campo dall’Amministrazione, il Palarescifina conferma il suo ruolo strategico come centro polifunzionale, capace di coniugare sport e musica e di attrarre visitatori da tutta l’Italia”.

L’Assessore ai Grandi Eventi e allo Sport Massimo Finocchiaro ha aggiunto: “L’arrivo di Luchè testimonia, ancora una volta, come la città sia ormai punto di riferimento per eventi di questo tipo e possa ospitare eventi di richiamo nazionale. Investire su strutture come il PalaRescifina significa creare opportunità culturali e turistiche, valorizzando lo sport e la musica come elementi integrati di sviluppo e intrattenimento per cittadini e visitatori”.

Il concerto organizzato da Vivo Concerti è promosso da Giuseppe Rapisarda Management, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Messina. Biglietti in vendita: online su Ticketone dalle ore 14.00 di domani, martedì 16 settembre 2025 e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 di domenica 21 settembre 2025.