Messina, cerimonia d’apertura per l’asilo Lupetto Vittorio | FOTO

Si è svolta questa mattina, presso l’Asilo Lupetto Vittorio, la cerimonia di inaugurazione dell’anno didattico, alla presenza del Vicesindaco con delega alle Forze Armate Salvatore Mondello, del Generale di Brigata Pasquale Spanò, Comandante dell’Aosta, accompagnato dal personale dei vari reparti dell’Esercito, della Messina Social City, rappresentata dal Presidente Valeria Asquini, del personale dell’asilo e di una rappresentanza di genitori e bambini.

“Anche quest’anno – ha dichiarato il Vicesindaco Mondello – ho avuto il piacere di presenziare alla cerimonia di inizio anno di una struttura per la prima infanzia a noi molto cara, che rappresenta un unicum per la nostra città. E’ stata l’occasione per ribadire la vicinanza e la collaborazione con le Forze Armate, perfettamente e virtuosamente integrate nelle attività della città. Tale collaudata e proficua sinergia ha dato origine ad attività messe al servizio della comunità, gestite in partnership e armonia. Siamo risoluti a proseguire strategie sempre nuove per il prossimo futuro, attraverso una collaborazione interistituzionale che può essere un modello gestionale vincente da replicare, nell’esclusivo interesse di Messina e del suo sviluppo”