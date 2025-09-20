Messina celebra la XXXII Giornata Mondiale dell’Alzheimer | INFO e DATA

La XXXII Giornata Mondiale contro il morbo di Alzheimer, in programma domenica 21 settembre si terrà a dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a Piazza Cairoli. L’iniziativa, promossa e organizzata dal Centro territoriale di Psicogeriatria e dall’ARIAD di Messina, in sinergia con il Comune di Messina, il Conservatorio musicale “Corelli” e con il patrocinio della Fondazione Maratona Alzheimer e di Messina Social City.

Il progetto rientra nell’ambito delle attività previste dal PL11 – PRP 2020-2025, dedicate alla profilassi delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT), con la collaborazione dell’U.O.C. Centro Gestionale Screening. Obiettivo dell’evento è creare un momento di forte sensibilizzazione nel segno della prevenzione, offrendo alla cittadinanza occasioni concrete di informazione, conoscenza e vicinanza.

Durante la mattinata saranno attivi info point dedicati a: disturbi neurocognitivi e rete dei servizi; prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili; valutazioni cognitive gratuite; screening sanitari gratuiti. La Giornata sarà arricchita anche da un momento musicale a cura di un artista del Conservatorio “Corelli”, che offrirà al pubblico un accompagnamento armonioso e suggestivo. Un’occasione per informare, informarsi, prevenire e costruire insieme una rete di supporto e consapevolezza, rafforzando la salute come bene collettivo da preservare nel tempo.