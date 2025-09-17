Messina celebra “Il Pranzo della Domenica” per la candidatura della Cucina Italiana come Patrimonio UNESCO | INFO e DATA

Il Comune di Messina aderisce all’iniziativa nazionale “Il Pranzo della Domenica”, promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il sostegno dell’ANCI, nell’ambito del percorso che vede l’Italia candidata all’iscrizione della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, la cui decisione sarà assunta a Nuova Delhi il prossimo 10 dicembre 2025.

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, sottolinea: “Come Sindaco e componente del Direttivo nazionale ANCI, ho accolto con grande entusiasmo l’invito dell’ANCI e, insieme alla squadra di Assessori, abbiamo prontamente organizzato un evento che vuole celebrare il pranzo della domenica come rito familiare e collettivo attorno alla tavola. Un momento che racchiude saperi gastronomici, convivialità e quel senso di appartenenza che unisce le comunità ben oltre i confini territoriali, rappresentando al meglio l’identità italiana. La nostra città, con la sua tradizione di accoglienza e condivisione, si conferma luogo ideale per ospitare iniziative che valorizzano cultura e identità”.

L’appuntamento è fissato per domenica 21 settembre 2025, alle ore 12.00, quando in Piazza Unione Europea sarà allestito un pranzo simbolico che, attraverso piatti tipici, prodotti locali, chef e ristoratori del territorio, racconterà la ricchezza della nostra tradizione gastronomica.

“La manifestazione rappresenta un’occasione significativa per valorizzare le tradizioni locali e il loro contributo all’identità nazionale – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro –. L’iniziativa testimonia la proficua sinergia tra l’Amministrazione e le realtà locali, il cui impegno e contributo sono fondamentali per la promozione del patrimonio culturale e artigianale della nostra città. È attraverso collaborazioni come questa che si preservano e si trasmettono i valori storici e le competenze che caratterizzano le eccellenze locali” ha concluso.

Il format prevede:

esposizione del logo ufficiale della Cucina Italiana, realizzato dai ragazzi della Scuola dell’Arte della Medaglia del Poligrafico dello Stato;

presenza di chef, ristoranti e trattorie simbolo del territorio; tavole imbandite con prodotti tipici e addobbi nei colori del tricolore, a sottolineare l’unità e la forza del Sistema Paese.

All’appuntamento prenderanno parte autorità cittadine, personalità di rilievo di Messina ed esperti e studiosi enogastronomici, a testimonianza della volontà di unire istituzioni, comunità e competenze attorno a un unico valore condiviso: la tradizione della tavola italiana.