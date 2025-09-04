Messina, camion perde il carico: strada invasa da detriti, traffico in tilt sulla Panoramica

Traffico in tilt a Messina sulla Panoramica a causa di un camion che ha riversato sulla strada grossi massi, creando disagi alla circolazione. A seguito della segnalazione pervenuta alla Centrale operativa della Polizia municipale riguardante il rinvenimento di materiale detritico nella suddetta arteria, l’Amministrazione comunale è intervenuta immediatamente.

Gli uffici di Palazzo Zanca hanno attivato la ditta incaricata della manutenzione stradale, che ha provveduto alla rapida rimozione del materiale. L’intervento ha permesso di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, garantendo la sicurezza degli utenti della strada.