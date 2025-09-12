Messina, Beppe Picciolo nominato Presidente dello Iacp

Beppe Picciolo, ex parlamentare regionale, è il nuovo Presidente dello Iacp di Messina. C’è grande entusiasmo da parte del coordinamento cittadino di Forza Italia a Messina, che reputa questa scelta del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, più che saggia, come si evince dalla seguente nota: “La nomina di Beppe Picciolo a presidente dello Iacp di Messina è una garanzia di esperienza amministrativa, acume politico ed equilibrio. Siamo felici che il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, abbia fatto questa scelta”. Così, in una nota, il coordinamento cittadino di Forza Italia a Messina. “Siamo certi – proseguono i componenti del partito – che il suo lavoro sarà un valore in più, pregevole, per tutte le problematiche di edilizia economica e popolare e contribuirà, ancora di più, a fare progredire la ‘macchina’ della risanamento. Schifani ha scelto l’uomo giusto per la guida dell’Istituto” conclude.