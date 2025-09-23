Messina, Basile: “investiamo 6 milioni per rigenerare strade e quartieri”. Tra i progetti una piazzale alla memoria di Sara Campanella

Il Sindaco Federico Basile ha reso noto che, nel pomeriggio di oggi, la Giunta comunale ha approvato la Delibera n. 656 del 23 settembre 2025 relativa al Progetto di Fattibilità Economica per la manutenzione straordinaria di numerose arterie urbane, con particolare attenzione ai villaggi periferici della città.

L’investimento previsto ammonta a circa 6 milioni di euro, finanziati attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, e si affianca agli altri interventi già programmati sul territorio comunale mediante diverse misure di finanziamento. “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il Sindaco Basile – per essere riuscito, grazie a un attento lavoro di squadra, a mantenere la promessa del rifacimento complessivo delle nostre strade. Si tratta di un impegno significativo per restituire ai messinesi vie sicure e percorribili, con un intervento radicale che fino ad oggi non era stato possibile avviare. È un nuovo importante passo avanti che tiene conto delle esigenze delle periferie, chiamate a tornare protagoniste nello sviluppo complessivo della città”

14 nuove piazzette tematiche

“In arrivo 14 nuove piazzette tematiche per migliorare i nostri quartieri e creare nuovi spazi di comunità” continua Federico Basile, a seguito dell’approvazione in Giunta della versione aggiornata del Piano Operativo del Programma Complementare Metro 2014-2020.

“L’obiettivo è semplice ma al tempo stesso ambizioso: riqualificare e valorizzare aree specifiche in ciascuna delle sei Municipalità, trasformando spazi pubblici oggi poco utilizzati in veri e propri centri di aggregazione per i cittadini”. Tra i 14 interventi in programma, il primo cittadino ha voluto riservare un pensiero speciale a uno spazio simbolico:

“C’è una piazzetta a cui tengo moltissimo e che credo stia a cuore a tutta la comunità: l’area dedicata a Sara Campanella. Sarà un luogo di memoria, di incontro e di condivisione, che custodirà per sempre il ricordo di Sara nel cuore della nostra Messina”.

Questi i siti interessati dal progetto:

1. Piazza Migneco a Briga Marina

2. Borgo Antico a Briga Superiore

3. Piazza Centrale a Larderia

4. Piazza Centrale a Zafferia

5. Area ludica a Santa Lucia sopra Contesse

6. Capolinea di San Filippo Superiore

7. Piazza Giuffrè a Villaggio Aldisio

8. Bordonaro Superiore

9. Largo Seggiola

10. Piazza Casa Pia

11. Piazza Argo a Ritiro

12. Piazza e lungomare a San Saba

13. Piazza Principe Umberto a Salice

14. Piazzale in memoria di Sara Campanella

“Questo è un altro passo avanti nel percorso di trasformazione e rigenerazione urbana che stiamo portando avanti con determinazione. Questi interventi, ha concluso il sindaco Federico Basile, rappresentano un segnale concreto di attenzione ai nostri quartieri e ai bisogni della comunità, perché ogni piazza riqualificata diventerà un luogo vivo e accogliente per i cittadini”.