Messina, Basile annuncia: “iniziati i lavori di demolizione dell’area ex macello”

“Oggi è un giorno importante per la nostra città: sono ufficialmente iniziati i lavori di demolizione dell’area ex macello. Questo primo passo segna l’avvio del grande Progetto di Rigenerazione Urbana di tutta la zona, che trasformerà uno spazio abbandonato in un nuovo polo di vitalità, cultura e servizi dedicati ai cittadini”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Il progetto restituirà alla comunità uno spazio moderno, valorizzando un’area storica e rendendola nuovamente attrattiva“, conclude Basile.