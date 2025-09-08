Messina: avviate le procedure per il rimborso dei libri scolastici

Messina: avviate le procedure per il rimborso dei libri dell'anno scolastico 2024 -2025 alle famiglie aventi diritto

Libri testo

In vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico, il Comune di Messina ha già attivato le procedure per consentire l’erogazione tempestiva dei buoni libro destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie a basso reddito. L’iniziativa segue l’accordo raggiunto tra Regione Siciliana e Anci Sicilia, che permette ai Comuni di anticipare le somme alle famiglie aventi diritto, in attesa del completamento delle procedure amministrative e contabili regionali legate all’approvazione del rendiconto.

La soddisfazione di Basile

“Ancora una volta il Comune di Messina si dimostra pronto e concreto nell’intercettare e attuare tutte le misure utili a sostenere i cittadini. In questo caso, anticipare i buoni libro significa dare alle famiglie la possibilità di affrontare serenamente l’avvio dell’anno scolastico, senza gravosi ritardi burocratici. La nostra Amministrazione è vicina al mondo della scuola e lavora per rimuovere ostacoli e garantire pari opportunità di accesso all’istruzione”, ha dichiarato il Sindaco Federico Basile.

Le parole di Cannata

“Abbiamo immediatamente predisposto gli atti necessari – ha aggiunto l’Assessore alla Pubblica Istruzione Liana Cannata – affinché le famiglie beneficiarie possano ricevere i buoni libro in tempo utile per l’inizio delle lezioni. È un impegno concreto di questa Amministrazione per il diritto allo studio, il sostegno alla scuola e l’attenzione alle esigenze della cittadinanza”.

